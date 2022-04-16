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    Події в Україні

    Президент привітав євреїв із Песахом

    &laquo;Надія завжди перемагає навіть, здавалося б, непереборні обставини&raquo; - Президент привітав євреїв із Песахом
    «Надія завжди перемагає навіть, здавалося б, непереборні обставини»
    фото: Офіс президента

    Єврейська громада в ці дні відзначає велике свято

    У вечірньому зверненні 15 квітня президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом.

    «Цієї суботи єврейська громада святкує Песах. Свято звільнення. Свято життя. Щиро бажаю всім, хто святкує і в Україні, і у світі, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі», – сказав глава держави.

    Хаг Песах самеах!

    Песах – центральне юдейське свято на згадку про вихід з Єгипту.

    Починається в 14 день місяця Нісан та святкується протягом семи днів у Ізраїлі та вісім днів за його межами.

    Цьогоріч буде тривати до 23 квітня.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський громада Україна президент Песах окупація звільнення #stoprussia
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    Президент привітав євреїв із Песахом