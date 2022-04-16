Президент привітав євреїв із Песахом
Єврейська громада в ці дні відзначає велике свято
У вечірньому зверненні 15 квітня президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом.
«Цієї суботи єврейська громада святкує Песах. Свято звільнення. Свято життя. Щиро бажаю всім, хто святкує і в Україні, і у світі, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі», – сказав глава держави.
Хаг Песах самеах!
Песах – центральне юдейське свято на згадку про вихід з Єгипту.
Починається в 14 день місяця Нісан та святкується протягом семи днів у Ізраїлі та вісім днів за його межами.
Цьогоріч буде тривати до 23 квітня.