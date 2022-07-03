Нардепів, які перебувають за кордоном, притягнуть до відповідальності

Співпраця з окупантами є ключовим фактором у притягненні людини до відповідальності

Народних депутатів, які перебувають за кордоном, притягатимуть до відповідальності. Однак, є чіткий критерій визначення осіб, яких судитимуть саме за державну зраду. Передовсім, мова йде про співпрацю з країною-агресоркою. Про це 24 каналу сказав міністр юстиції України Денис Малюська.

За словами Малюськи, люди, які виїхали за межі України, діляться на два типи.

«Ті, хто зрадили батьківщину і почали працювати на ворога. У такій ситуації йдеться про кримінальне провадження за державну зраду. Такі випадки є, усі про них чули», – сказав він.

Другий тип – це народні депутати, які виїхали за межі України, не повертаються, але не працюють на ворога.

«Але цьому випадку відповідальність буде радше політичною, аніж кримінально. Безумовно, якщо не був порушено вимог закону про перетин державного кордону», – пояснив міністр юстиції.

Так, співпраця з окупантами є ключовим фактором у притягненні людини до відповідальності.

«Критерій розмежування «злочинець» і «не злочинець» – це робота (або не робота) на ворога», – підсумував Малюська.

До слова, Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських партій, «за» проголосували 330 депутатів. Автори закону переконані, що заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету. Президент підписав закон 14 травня.

Також Верховна Рада пропонує застосовувати люстрацію до засновників та членів 11 політичних партій.

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