Президент розповів, як збирається захищати Харків від обстрілів рашистів

Зеленський запевняє, що міжнародні партнери хочуть допомогти захистити місто від ракет окупантів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може знайти гроші задля того, щоб зробити безпечнішим небо над Харковом. Про це він розповів «Українській правді».

«Посилити протиповітряну оборону можна тільки придбавши нові комплекси. І це питання не грошей, хоча це великі гроші: від півмільярда доларів до двох мільярдів. Але гроші знайти ми можемо. Тут питання країн-виробників. Є США, Ізраїль, є спільна компанія німецько-французько-італійська, вони випускають комплекси середньої дальності дуже непогані», – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що міжнародні партнери хочуть нам допомогти у вирішенні цього питання.

«Але свої готові комплекси віддати не можуть, а лише зробити нові. Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б допомогти нам. Але з ними складніше», – додав Зеленський.

Нагадаємо, на Харківщині ЗСУ хавдали ганебної поразки ворогам. Зокрема, бойовики з «Л/ДНР» були змушені втікати пішки з Харківської області під натиском ЗСУ. Хоча окупаційне командування заявляло про вивезення загарбників з їхніх позицій.

Через це окупанти лютують та посилюють обстріли українських міст і сіл, закрема й Харкова.