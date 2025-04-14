Після удару по Сумах сенатор Грем закликав запровадити санкції проти РФ

Грем: Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення

Грем назвав атаку на Суми відповіддю Путіна на спроби встановити мир

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив із закликом до запровадження нових санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на мирні домовленості. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X, повідомляє «Главком».

У дописі політик звинуватив російську владу у «варварському нападі» на християнських вірян в Україні, маючи на увазі атаку на Суми. Грем назвав цей обстріл відповіддю кремлівського лідера Володимира Путіна на спроби досягти припинення вогню та встановити мир.

«Путін і мир, очевидно, не вписуються в одне речення», – зауважив сенатор.

Він також повідомив, що його новий законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій та додаткових мит проти Росії, вже має 55 співавторів у Сенаті США.

«Якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, для мене очевидно, що єдина надія покласти край цій війні – це продовжувати завдавати ударів по російській економіці та карати тих, хто підтримує Путіна», – підкреслив Ліндсі Грем.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку в Х.

Рубіо у Х написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х.

«Сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Десятки мирних жителів убиті й поранені», – пише генерал.

Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.