Загибель доньки ідеолога «русского мира»: що вона говорила про Україну

Машина, за кермом якої була Дар’я Дугіна, вибухнула під час руху

У Підмосков'ї підірвали машину доньки одного з ідеологів путінізму та «русского мира» Олександра Дугіна. Про це повідомили російські ЗМІ.

Авто марки Land Cruiser Prado, за кермом якого була Дар’я Дугіна, вибухнуло у Підмосков'ї, на Можайському шосе, в районі селища Великі Вяземи.

Машина вибухнула під час руху, Дар’я Дугіна загинула на місці. За інформацією російських ЗМІ, вона поверталася Дарина з фестивалю «Традиція», що проходив у садибі Захарово. Звідти до епіцентру вибуху приблизно 10 кілометрів. Через кілька хвилин після смерті дівчини до машини, що горіла, приїхав її батько – Олександр Дугін. За однією з версій, замах планувався саме на нього.

Наразі слідчі з'ясовують, де перебував автомобіль останнім часом і у кого до машини був доступ, а також чи не заганяли її на сервіс.

Олександр Дугін в своїх промовах відкрито закликав вбивати українців.

Дар’я Дугіна, як і її батько, була ідеологом «русского мира». Виступала з антизахідними лекціями. Знімала на «Азовсталі» кіно про «укрнацистів».

Очевидці вибуху, який убив Дар’ю Дугіна, зафільмували на місці інциденту її батька, відомого російського філософа, одного із ідеологів рашизму Олександра Дугіна.

Убивство російської пропагандистки Дар’ї Дугіної, яку підірвали разом із автомобілем, було здійснене «загально небезпечним способом». Про це заявило Головне слідче управління Слідкому Росії в Московській області.