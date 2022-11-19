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Прикордонники не пустили в Україну іноземця, який зберігав у телефоні листівку з Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники не пустили в Україну іноземця, який зберігав у телефоні листівку з Путіним
Через Путіна в телефоні громадянин Молдови не потрапив до України
фото: dpsu.gov.ua

Правоохоронці виявили в мобільному громадянина Молдови матеріали проросійського пропагандистського характеру

Днями у пункті пропуску «Старокозаче» прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ виявили громадянина Молдови – «шанувальника» російської влади. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники не пустили в Україну іноземця, який зберігав у телефоні листівку з Путіним фото 1

У результаті поглибленого огляду особистих речей 25-річного іноземця, який слідував на в’їзд в Україну, правоохоронці виявили в його мобільному телефоні матеріали проросійського пропагандистського характеру, зокрема з зображенням ворожої символіки в підтримку армії «визволителів» та світлини влади окупантів.

Прикордонники не пустили в Україну іноземця, який зберігав у телефоні листівку з Путіним фото 2

Іноземцю в пропуску через державний кордон відмовили та заборонили в’їзду на територію України.

Прикордонники не пустили в Україну іноземця, який зберігав у телефоні листівку з Путіним фото 3

Як інформують прикордонники, заходи з недопущення пропуску в Україну шанувальників «руського міра та братерства» на кордоні проводять системно. Упродовж жовтня – листопада на цій ділянці кордону прикордонники виявили та заборонили в’їзд в нашу державу трьом таким особам.

Раніше військовослужбовці Держприкордонслужби знищили укріплення окупантів із живою силою противника на Донеччині.

 

Теги: кордон прикордонники

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