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Прикордонники затрофеїли на Луганщині ворожий дрон із тепловізором

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники затрофеїли на Луганщині ворожий дрон із тепловізором
Дрон окупантів спробував вести аеророзвідку позицій прикордонників
фото: Державна прикордонна служба України

Коптер приземлили за допомогою антидронової рушниці

 

На Луганщині прикордонники знешкодили безпілотний літальний апарат ворога DJI Mavic 2 Enterprise. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники затрофеїли на Луганщині ворожий дрон із тепловізором фото 1

«Дрон окупантів спробував вести аеророзвідку позицій прикордонників Луганського загону. Але спроба для шпигуна виявилася невдалою – наші бійці приземлили коптер за допомогою антидронової рушниці», – ідеться у повідомленні.

Прикордонники затрофеїли на Луганщині ворожий дрон із тепловізором фото 2

Раніше у промисловій зоні Бахмута на Донеччині група наземної розвідки українських прикордонників пішла в наступ та ліквідувала осередок «вагнерівців».

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Теги: наступ прикордонники

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