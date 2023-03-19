Прикордонники затрофеїли на Луганщині ворожий дрон із тепловізором

Коптер приземлили за допомогою антидронової рушниці

На Луганщині прикордонники знешкодили безпілотний літальний апарат ворога DJI Mavic 2 Enterprise. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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«Дрон окупантів спробував вести аеророзвідку позицій прикордонників Луганського загону. Але спроба для шпигуна виявилася невдалою – наші бійці приземлили коптер за допомогою антидронової рушниці», – ідеться у повідомленні.

Раніше у промисловій зоні Бахмута на Донеччині група наземної розвідки українських прикордонників пішла в наступ та ліквідувала осередок «вагнерівців».