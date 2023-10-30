Прикордонники приземлили ворожий штурмовик під Авдіївкою
Літак збили з переносного зенітного ракетного комплексу
Українські прикордонники збили ворожий Су-25 біля Авдіївки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Вчора розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив російський бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25, на Авдіївському напрямку», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після враження, повітряна ціль противника задимілася, почала втрачати висоту й зникла за обрієм.
Нагадаємо, триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом дня ворог атакував Херсон з артилерії. Є постраждалі. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. У 36-річної жінки осколкове поранення склом потилиці. Ще один постраждалий – чоловік. У нього вибухова травма.
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