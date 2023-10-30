Прикордонники приземлили ворожий штурмовик під Авдіївкою

Об'єктом ураження Су-25 можуть бути наземні, надводні та повітряні цілі

Літак збили з переносного зенітного ракетного комплексу

Українські прикордонники збили ворожий Су-25 біля Авдіївки. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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«Вчора розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив російський бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25, на Авдіївському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після враження, повітряна ціль противника задимілася, почала втрачати висоту й зникла за обрієм.

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Су-25 (за класифікацією НАТО – Frogfoot, неформально – «Грак», рос. «Грач») – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).

Нагадаємо, триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень. Протягом дня ворог атакував Херсон з артилерії. Є постраждалі. У 43-річної жінки вибухова травма, осколкове поранення кінцівки. У 36-річної жінки осколкове поранення склом потилиці. Ще один постраждалий – чоловік. У нього вибухова травма.