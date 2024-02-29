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Прикордонники розповіли, скільки вантажівок перебуває на українському кордоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прикордонники розповіли, скільки вантажівок перебуває на українському кордоні
Станом на ранок сукупно на всіх шести напрямках в черзі перебуває понад 2 тис. вантажівок
фото з відкритих джерел

Найбільше вантажівок стоїть навпроти пунктів пропуску «Краківець», «Рава-Руська» і «Ягодин»

Польські фермери продовжують блокаду українського кордону. Вони майже не пропускають вантажівки, які їдуть з України до Польщі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Ситуація залишається незмінною. Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску, ускладнюючи рух саме для вантажних транспортних засобів в обидва боки», – зазначив він.

Станом на ранок сукупно на всіх шести напрямках в черзі перебуває приблизно 2200 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску «Краківець», «Рава-Руська» і «Ягодин».

«І маємо такі суттєві зниження кількості перетинів кордону саме вантажівок, особливо це відчутно по ПП «Шегині». За минулу добу там кордон перетнуло 35 вантажівок, 24 з яких слідували в бік України. Фактично пропускалися по одній вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів прослідувало в бік Польщі, тобто ще менше, ніж одна вантажівка за годину», – додав речник.

За словами Демченка, також критично низькі показники перетину кордону на напрямку «Ягодин». За минулу добу в бік України проїхало близько 70 вантажівок. Але польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть з України в бік Польщі. Як розповів речник ДПСУ, за останні дні показники перетину кордону там нульові.

Як повідомлялося, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

Згодом стало відомо, що зі сторони України ніхто не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. 

Нагадаємо, у Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 березня, польські перевізники мають намір відновити протести на кордоні з Україною.

Україна розробила «план взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.

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Теги: Польща Держприкордонслужба прикордонники пункт пропуску кордон

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