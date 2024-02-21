Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні
Міхал Колодзейчак: «Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів»
Польща погрожує подовжити подальші обмеження на імпорт продукції з України. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі Polsat News.
Колодзейчака журналісти запитали, чи розглядає уряд можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. За його словами Колодзейчака, такий варіант не буде виключений у разі відсутності співпраці з української сторони.
«М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів» - заявив Колодзейчак.
Наразі до Польщі не можна імпортувати пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.
Колодзейчак повідомив, що міністр Чеслав Секерський має провести переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським у середу.
Представник міністерства сільського господарства і розвитку села також оголосив, що переговори з протестуючими фермерами почнуться з наступного тижня.
Колодзейчак також заявив, що повідомлення про те, що українське зерно залишається в Польщі, незважаючи на ембарго, не підтвердилися, але разом з тим українська продукція витісняє польську на німецькому ринку.
Нагадаємо, історик Ярослав Грицак вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками.
Також Дуда назвав винних у блокаді українського кордону.
Також поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна «навести лад».
Нагадаємо, польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах.
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