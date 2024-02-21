Блокада кордону: Польща виставила нові умови Україні

Наразі до Польщі не можна імпортувати пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак

Міхал Колодзейчак: «Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів»

Польща погрожує подовжити подальші обмеження на імпорт продукції з України. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі Polsat News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колодзейчака журналісти запитали, чи розглядає уряд можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. За його словами Колодзейчака, такий варіант не буде виключений у разі відсутності співпраці з української сторони.

«М'яч на полі України. Або ви домовляєтеся з Польщею, або ми будемо змушені запровадити подальші обмеження на імпорт українських товарів» - заявив Колодзейчак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі до Польщі не можна імпортувати пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак.

Колодзейчак повідомив, що міністр Чеслав Секерський має провести переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським у середу.

Представник міністерства сільського господарства і розвитку села також оголосив, що переговори з протестуючими фермерами почнуться з наступного тижня.

Колодзейчак також заявив, що повідомлення про те, що українське зерно залишається в Польщі, незважаючи на ембарго, не підтвердилися, але разом з тим українська продукція витісняє польську на німецькому ринку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками.

Також Дуда назвав винних у блокаді українського кордону.

Також поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна «навести лад».

Нагадаємо, польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах.