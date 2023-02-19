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Прикордонники стримали спроби штурму біля Бахмута: знищено 40 окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники стримали спроби штурму біля Бахмута: знищено 40 окупантів
прикордонники відбили 7 атак російських окупантів біля Бахмута
фото з відкритих джерел

Орієнтовно втрати противника становлять: 40 вбитих та 37 поранених

Українські прикордонники відбили 7 атак російських окупантів біля Бахмута і знищили 40 загарбників. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

«Прикордонники відбили 10 атак на східному фронті, 7 з них – на Бахмутському напрямку», – ідеться у повідомленні.

Зокрема, більшість російських атак зупинили мінометники ДПСУ разом з артилеристами ЗСУ. У приміській забудові Бахмута прикордонники знищували ворога зі стрілецької зброї й гранатометів.

«Орієнтовно втрати противника становлять: 40 вбитих та 37 поранених», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого після обіду російські окупанти вкотре спробували прорвати оборону наших захисників під Бахмутом. Противник розраховував атакувати зненацька, проте маневр ворога прикордонники помітили. 

Як повідомлялося, 15 лютого під час боїв під Бахмутом прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів і взяли в полон «вагнерівця», ще п'ятьох загарбників знищили.

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