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Прикордонники викрили чоловіка, який узяв шлюб, щоб виїхати з України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники викрили чоловіка, який узяв шлюб, щоб виїхати з України
44-річний чоловік та 57-річна жінка уклали шлюб, щоб він міг виїхати за кордон
фото: Державна прикордонна служба

Як підставу для виїзду за кордон подружжя надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки

На кордоні з Польщею викрили 57-річну жительку Черкаської області, яка сприяла чоловіку призовного віку в його намаганні незаконно виїхати за кордон. Для реалізації трансферу жінка та 44-річний хмельничанин уклали шлюб, повідомляє Державна прикордонна служба.

Молодята прямували до сусідньої країни через пункт пропуску «Краківець». Під час проходження контролю, як підставу для виїзду за кордон, подружжя надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки.

Прикордонники викрили чоловіка, який узяв шлюб, щоб виїхати з України фото 1

У ході додаткової перевірки оперативні співробітники Львівського загону встановили, що горе-наречені уклали шлюб, аби чоловік міг виїхати за кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.

Прикордонники викрили чоловіка, який узяв шлюб, щоб виїхати з України фото 2

Надалі новоспечена сім’я все ж таки зізналась, що їх шлюб було украдено за розрахунком.

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За цим фактом поінформовано співробітників поліції. За незаконні дії громадянці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Прикордонники викрили чоловіка, який узяв шлюб, щоб виїхати з України фото 4

Раніше повідомлялося, Скільки разів українці одружувалися і розлучалися 2023 року. 

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