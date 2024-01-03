Прикордонники викрили чоловіка, який узяв шлюб, щоб виїхати з України

44-річний чоловік та 57-річна жінка уклали шлюб, щоб він міг виїхати за кордон

Як підставу для виїзду за кордон подружжя надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки

На кордоні з Польщею викрили 57-річну жительку Черкаської області, яка сприяла чоловіку призовного віку в його намаганні незаконно виїхати за кордон. Для реалізації трансферу жінка та 44-річний хмельничанин уклали шлюб, повідомляє Державна прикордонна служба.

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Молодята прямували до сусідньої країни через пункт пропуску «Краківець». Під час проходження контролю, як підставу для виїзду за кордон, подружжя надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки.

У ході додаткової перевірки оперативні співробітники Львівського загону встановили, що горе-наречені уклали шлюб, аби чоловік міг виїхати за кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.

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Надалі новоспечена сім’я все ж таки зізналась, що їх шлюб було украдено за розрахунком.

За цим фактом поінформовано співробітників поліції. За незаконні дії громадянці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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