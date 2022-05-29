Прикутий до інвалідного возика житель Черкас щотижня ліпить тисячу вареників для фронту

Родина все робила спочатку за свої кошти, але згодом небайдужі люди почали привозити продукти

Чоловікові допомагають дружина й донька

У Черкасах 42-річний Євген Компанець, який вже понад 10 років прикутий до інвалідного візка, разом із дочкою та дружиною готує у своїй квартирі вареники для військових на фронт. Про це повідомляє місцеве видання «Про все».

Родина займається цим близько місяця. Щотижня черкащани відправляють по тисячі вареників бійцям.

«На моїх плечах готування начинки й розкачування тіста. Донька й дружина ліплять вареники. Іноді і я підключаюсь. А так, то варю печінку, чищу цибулю, варю і товчу картоплю. Це почалося після Пасхи. Моя донька до цього ще возила по Черкасах безкоштовні обіди для літніх людей», – повідомляє чоловік.

Кому з військових потраплять вироби, Євген не знає.

«Ми тільки знаємо, яка машина їх повезе. До дня, коли волонтери мають їхати, намагаємося по максимуму забити морозилку. У четвер наших 930 вареників поїде на фронт. Куди саме – я не знаю. Та мені й байдуже. Всі хлопці там мої», – додав чоловік.

На продукти родина витрачала спочатку свої кошти. Але згодом чоловік зробив публікацію у Facebook і після цього небайдужі люди почали привозити продукти.

«Вареники робимо із картоплею та печінкою. Робили б з капустою, але вона дуже дорога. Сімейні доходи у нас невеликі. Маю пенсію 2300 і дружина отримує пенсію по догляду за мною таку ж суму», – продовжує чоловік.

Євген Компанець одинадцятий рік прикутий до інвалідного візка. У 2011-му році впав з висоти на роботі. Працював головним комірником у мережі будівельних магазинів. Каже, пішов би воювати, якби не травма. Тому вирішив долучитися захищати країну, годуючи військових.

Номер картки для охочих матеріально підтримати волонтера: 5168755466630544 Компанець Євген.

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