Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира: що він розповів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира: що він розповів
Повоювати Леон Трофимов устиг трохи більше місяця
фото: скріншот із відео

Окупанта змусили зробити на грудях татуювання з номером жетона, а потім відправили тримати позиції без харчів та води

Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира – представника корінних народів Східного Сибіру. За даними перепису 2021 року, їх залишилося 1802 людей. Окупант на ім’я Леон Трофимов родом із Якутська. Він не знає рідної мови, може спитати лише «як справи?». Як інформує «Главком», у інтерв’ю командиру РДК Денису White Rex полонений розповів, як потрапив на війну.

Леон закінчив лише дев’ять класів, далі пішов працювати – різав метал. Одного разу випивав у клубі, та посиденьки закінчилися бійкою. Потерпілий потрапив у лікарню і погрожував Леону, що запроторить його до в’язниці. Тож молодий юкагир, недовго думаючи, знайшов у інтернеті інформацію про те, як долучитися до Спеціальної воєнної операції. Контракт підписував, будучи нетверезим, та ніхто його не зупинив.

Звісно ж, окупант одразу потрапив на передову. Його змусили зробити на грудях татуювання з номером жетона, а потім відправили тримати позиції без харчів та води. Тож їсти довелося насіння соняшника, який знайшли поруч із бліндажем. На щастя, повоювати Леон Трофимов устиг трохи більше місяця. Потім його взяли в полон бійці РДК.

«Я хочу звернутися до тих, хто має намір підписати контракт. Не треба цього робити. Тут дурять. Ти не будеш кухарем, тебе відправлять на штурм і нічого не питатимуть», – підсумував окупант.

Нагадаємо, у смузі відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Кенії.

Також на Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Для цього не залучали піхоту, ба більше, вдалося навіть взяти полонених.

 

Читайте також:

Теги: окупанти полон штурм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 23 серпня
Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу
23 серпня, 22:36
Ситуація на фронті 5 вересня
Лінія фронту станом на 5 вересня 2025. Зведення Генштабу
5 вересня, 22:42
За словами Сирського, основні зусилля Сили оборони зосереджували на стримуванні противника та завданні йому втрат
Сирський розповів, скільки територій у серпні вдалося звільнити від окупантів
8 вересня, 09:04
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
11 вересня, 08:20
Абсолютна більшість людей із діагнозом ВІЛ – контрактники
Російську армію накрила неконтрольована епідемія ВІЛ та гепатиту
11 вересня, 08:56
Дмитро Хилюк: Дуже тепло та емоційно з полону зустрічали колеги
Український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі
12 вересня, 19:00
Перший контракт білоруса з армією РФ було укладено в липні 2022 року, а останній – у липні 2025-го
Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло
13 вересня, 05:29
За словами глави держави, ворог готував наступ на чотирьох напрямках, два з них провалилися
Зеленський: Росії бракує сил для проведення масових операцій на фронті
17 вересня, 20:48
Нині росіянин Лев воює за Україну
Російський офіцер сім місяців шпигував для ЗСУ та не давав своїй бригаді просуватися вперед
Вчора, 18:14

Суспільство

Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира: що він розповів
Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира: що він розповів
На Львівщині судили двох прикордонників, бо ухилянтам вдалося незаконно покинути країну
На Львівщині судили двох прикордонників, бо ухилянтам вдалося незаконно покинути країну
Росіяни відправили у «м’ясний штурм» досвідченого лікаря: чим усе закінчилося
Росіяни відправили у «м’ясний штурм» досвідченого лікаря: чим усе закінчилося
Водна катастрофа на окупованому Донбасі. Віцепрезидент «Укрводоканалгеології» попередив про погіршення ситуації
Водна катастрофа на окупованому Донбасі. Віцепрезидент «Укрводоканалгеології» попередив про погіршення ситуації
Дефіцит пікапів у війську? Зеленський прокоментував проблему
Дефіцит пікапів у війську? Зеленський прокоментував проблему
У Львові розпочався пластовий рік: відкрито молодіжний простір у будівлі-пам’ятці
У Львові розпочався пластовий рік: відкрито молодіжний простір у будівлі-пам’ятці

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua