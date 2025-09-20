Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира: що він розповів

Окупанта змусили зробити на грудях татуювання з номером жетона, а потім відправили тримати позиції без харчів та води

Російський добровольчий корпус взяв у полон юкагира – представника корінних народів Східного Сибіру. За даними перепису 2021 року, їх залишилося 1802 людей. Окупант на ім’я Леон Трофимов родом із Якутська. Він не знає рідної мови, може спитати лише «як справи?». Як інформує «Главком», у інтерв’ю командиру РДК Денису White Rex полонений розповів, як потрапив на війну.

Леон закінчив лише дев’ять класів, далі пішов працювати – різав метал. Одного разу випивав у клубі, та посиденьки закінчилися бійкою. Потерпілий потрапив у лікарню і погрожував Леону, що запроторить його до в’язниці. Тож молодий юкагир, недовго думаючи, знайшов у інтернеті інформацію про те, як долучитися до Спеціальної воєнної операції. Контракт підписував, будучи нетверезим, та ніхто його не зупинив.

Звісно ж, окупант одразу потрапив на передову. Його змусили зробити на грудях татуювання з номером жетона, а потім відправили тримати позиції без харчів та води. Тож їсти довелося насіння соняшника, який знайшли поруч із бліндажем. На щастя, повоювати Леон Трофимов устиг трохи більше місяця. Потім його взяли в полон бійці РДК.

«Я хочу звернутися до тих, хто має намір підписати контракт. Не треба цього робити. Тут дурять. Ти не будеш кухарем, тебе відправлять на штурм і нічого не питатимуть», – підсумував окупант.

Нагадаємо, у смузі відповідальності 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на Вовчанському напрямку українські захисники взяли в полон громадянина Кенії.

Також на Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Для цього не залучали піхоту, ба більше, вдалося навіть взяти полонених.