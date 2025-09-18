Головна Країна Політика
Розвідка прокоментувала інформацію про конфлікт з Офісом президента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше у ЗМІ ходили чутки, що Офіс президента нібито хоче звільнити Кирила Буданова
За словами розвідників, Росія хоче створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України

В українській розвідці спростували поширювані в анонімних телеграм-каналах фейки про конфлікт з Офісом президента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

«Головне управління Міністерства оборони України звертає увагу на активне поширення фейкових повідомлень в анонімних телеграм-каналах, які мають ознаки спланованої інформаційної кампанії з метою дискредитації українських спецслужб та дестабілізації ситуації всередині України», – йдеться в повідомленні.

За словами розвідників, інформація, яка поширюється про представників ГУР та громадської організації «Тінь», а також про начебто конфлікт між розвідкою та Офісом президента не відповідає дійсності. «Її мета – створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України», – зазначає розвідка.

Нагадаємо, журнал The Economist писав, що у червні була невдала спроба звільнити керівника української військової розвідки Кирила Буданова. За даними журналістів, у владних колах тривалий час обговорювалася можливість ротацій на ключових посадах у секторі безпеки. Справа нібито доходила до серйозної ініціативи щодо звільнення Буданова, який, за оцінками співрозмовників видання, викликає неоднозначну реакцію в президентському оточенні – від захоплення його рішучістю до занепокоєння через самостійність.

Попри це, червнева спроба його усунення знову зазнала невдачі. The Economist відзначає, що причиною цьому могла бути і підтримка міжнародних партнерів України, зокрема США. Джерела припускають, що саме попередження з боку Білого дому могло стати фактором, який утримав ситуацію від радикальних змін.

Разом із тим у матеріалі зазначається, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має суттєвий вплив на кадрову політику у вищих ешелонах влади. Саме з його адміністрацією пов’язують спроби переформатування уряду та безпекових структур, хоча наразі ці процеси не завершено.

До слова, у 2024 році у медіа вже ходили чутки, що в Офісі президента хочуть забрати в Кирила Буданова крісло очільника воєнної розвідки, а на його місце призначити «більш лояльну до влади персону». Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирався змінювати міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

