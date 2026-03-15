Чи можлива мобілізація депутатів, які не хочуть працювати? Веніславський прокоментував заяву президента

Федір Веніславський нагадав, що в умовах воєнного стану не можна припинити повноваження Верховної Ради

Зеленський напередодні заявив, що народні депутати можуть вирушити на фронт

Заяви щодо мобілізації народних депутатів не підвищать мотивацію парламентаріїв до роботи. Як інформує «Главком», таку думку висловив народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

Веніславський прокоментував заяву Володимира Зеленського, який заявив – якщо нардепи не хочуть працювати, то він готовий обговорити законопроєкт про мобілізацію для них.

Федір Веніславський нагадав, що в умовах воєнного стану не можна припинити повноваження Верховної Ради. Він назвав подібні заяви суто політичними.

«Будь-які заяви щодо якихось негативних наслідків для депутатів, якщо вони перестануть працювати у Верховній Раді, я думаю, – це політичні заяви», – каже нардеп.

Він висловив сумнів, що такий крок допоможе посилити мотивацію парламентарів, наголошуючи натомість на необхідності системного діалогу між гілками влади.

«Ключова проблема, на мій погляд, – це відсутність системного відвертого діалогу між представниками парламенту, між нашою фракцією більшості, урядом, Офісом президента, можливо, про необхідність ухвалення тих чи інших рішень. І обґрунтування, чому вони необхідні, і чому інші рішення ухвалюються всупереч дефіциту бюджету», – вважає депутат.

На думку Веніславського, формально юридично коаліція зберігається «за списочним складом».

«Депутати голосують за власними переконаннями. І не обов’язково бути належним до коаліції і голосувати разом з коаліцією. Кожен голосує так, як вважає за потрібне», – пояснив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Як відомо, протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів, цей показник є дуже низьким.