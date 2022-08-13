Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Продавав амуніцію та авто для ЗСУ: прокуратура викрила жителя Хмельниччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Продавав амуніцію та авто для ЗСУ: прокуратура викрила жителя Хмельниччини
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру
фото ілюстративне

Чоловіка викрили на продажі двох авто для військових

На торгівлі гуманітарною допомогою викрито жителя Хмельниччини. Під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ завозив військову амуніцію та транспортні засоби, а згодом продавав їх. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури місцевого жителя викрито на незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що чоловік, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ завозив військову амуніцію, речі першої необхідності та транспортні засоби. Проте замість того, щоб передавати допомогу на фронт, продавав її.

Чоловіка викрили на продажі двох авто за $3600 та отриманні завдатку для придбання партії автомобілів. Раніше правоохоронці задокументували продаж бронежилетів, які, за висновками експертизи, не відповідали технічним вимогам.

В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено автомобілі та комплектуючі до них, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до схеми торгівлі гумдопомогою.

Раніше у Хмельницькій області було викрито схему підробки пенсійних посвідчень для переправлення військовозобов'язаних за кордон. Свої послуги житель Кам’янець-Подільського оцінював у $4500 з однієї особи.

Теги: Хмельниччина гуманітарна допомога війна війна в Україні ЗСУ Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весь світ зараз допомагає Україні впоратись із російською навалою
Уряд повідомив скільки Україна отримала гуманітарної допомоги після 24 лютого
26 липня, 19:05
Правоохоронці викрили на продажі гуманітарки благодійний фонд
Правоохоронці викрили на продажі гуманітарки благодійний фонд
20 липня, 18:00
Зловмисники вирішили збагатитися коштом Збройних сил України
ДБР викрило керівництво мережі військових магазинів на продажі гуманітарки (фото)
22 липня, 10:14

Події в Україні

«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі
«Південь» назвав кількість ракет, які ворог тримає напоготові в морі
На Авдіївському напрямку тривають жорсткі бої, – Генштаб
На Авдіївському напрямку тривають жорсткі бої, – Генштаб
Донеччина: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)
Донеччина: поліція показала наслідки рашистської атаки (фото)
Продавав амуніцію та авто для ЗСУ: прокуратура викрила жителя Хмельниччини
Продавав амуніцію та авто для ЗСУ: прокуратура викрила жителя Хмельниччини
Весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів тікає на лівий берег Дніпра, – Кім
У окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух
У окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
67K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
58K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
30K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
16K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку
14K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту