Продавав амуніцію та авто для ЗСУ: прокуратура викрила жителя Хмельниччини

Чоловіка викрили на продажі двох авто для військових

На торгівлі гуманітарною допомогою викрито жителя Хмельниччини. Під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ завозив військову амуніцію та транспортні засоби, а згодом продавав їх. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури місцевого жителя викрито на незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що чоловік, який займається міжнародними вантажними перевезеннями, під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ завозив військову амуніцію, речі першої необхідності та транспортні засоби. Проте замість того, щоб передавати допомогу на фронт, продавав її.

Чоловіка викрили на продажі двох авто за $3600 та отриманні завдатку для придбання партії автомобілів. Раніше правоохоронці задокументували продаж бронежилетів, які, за висновками експертизи, не відповідали технічним вимогам.

В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено автомобілі та комплектуючі до них, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до схеми торгівлі гумдопомогою.

Раніше у Хмельницькій області було викрито схему підробки пенсійних посвідчень для переправлення військовозобов'язаних за кордон. Свої послуги житель Кам’янець-Подільського оцінював у $4500 з однієї особи.