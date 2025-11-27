Головна Країна Події в Україні
DeepState: Росіяни почали знімати пропагандистські репортажі з Покровська

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
DeepState: Росіяни почали знімати пропагандистські репортажі з Покровська
фото: DeepState

На відео місцеві дякують окупантам за те, що ті «звільняють» Покровськ

Проєкт DeepState повідомляє, що російські пропагандисти прибули в центральну та південну частини Покровська та розпочали зйомки репортажів. На відео фіксується, як частина місцевих жителів висловлює «вдячність» окупантам за прихід «русского мира», передає «Главком».

Аналітики проєкту коментують цю ситуацію: «На відео місцеві дякують окупантам за те, що ті принесли розруху та дали можливість померти від обстрілів, будучи похованим прямо біля своєї квартири».

DeepState підкреслює абсурдність ситуації: військові ризикували життям, щоб забезпечити потреби цих людей, але деякі з них до останнього відмовлялися від евакуації. Зрештою, ті, хто зволікав, змушені були просити про допомогу. Інші, хто намагався пішки дістатися в напрямку Шевченко, були вбиті російськими FPV-дронами.

Як відомо, російських окупантів помітили в районі залізничного вокзалу, у центральній частині міста Покровськ Донецької області. Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Зазначається, що пересування ворожої групи помічено уздовж проспекту Миру – з півночі на південь. Водночас складні погодні умови – дощ та туман – ускладнюють роботу українських сил оборони, і фактично «прикривають» дії противника.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів. Українські позиції у центрі міста зберігаються, тривають стрілецькі бої, і противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога в середмісті залучаються штурмові групи 7 корпусу ШР ДШВ у взаємодії з іншими підрозділами.

До слова, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що висадка десанту ГУР з гелікоптерів у Покровську була єдиною можливістю переломити дуже складну ситуацію в місті. 

Глава розвідки зазначив, що на той момент росіяни, зокрема начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов уже доповідав Путіну, що місто взято. Водночас українська операція дала змогу основним підрозділам Сил оборони підійти до міста.

