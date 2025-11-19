Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

В Італії посадовець спіткнувся і розбив головою унікальний вітраж (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Італійський посадовець висловив «глибокий жаль із приводу пошкоджень», які він завдав через своє падіння
фото з відкритих джерел

Італійці звинувачують чиновника у тому, що він впав навмисно

Регіональний радник Сардинії з питань промисловості Емануеле Кані спіткнувся на сходах у будівлі Міністерства підприємництва та виробництва Італії. Посадовець впав головою у вітраж та розбив його. У мережі чиновника розкритикували через цей інцидент. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на італійське видання Corriere della Sera.

Це сталося випадково, коли Емануеле Кані спускався сходами міністерства, на яких він спіткнувся та полетів у сторону вітража. У результаті посадовець розбив головою історичну пам'ятку, якій було майже 100 років. Цей момент зняли на камеру, тож відео інциденту швидко розлетілося мережею. Повідомляється, що сам радник залишився неушкодженим, однак він висловив «глибокий жаль із приводу пошкоджень», які він завдав під час свого падіння.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У виданні зазначили, що знищений вітраж був не лише архітектурною пам’яткою, це була «Хартія робітників» митця італійського футуризму Маріо Сірона. Він створив цей вітраж ще в 1932 році. На цьому вітражі були зображені люди, які займалися різноманітними ремеслами та мистецтвами. У 2014 році архітектурну пам’ятку відреставрували.

Італійський радник розбив головою вітраж, якому було майже 100 років
Італійський радник розбив головою вітраж, якому було майже 100 років
фото: Mario Sironi Archive/Finestresull'Arte

Попри свої вибачення Емануеле Кані зазнав критики та хвилі хейту у свою сторону через інцидент із вітражем. «Образи та глузування в соціальних мережах завдали мені болю більше, ніж синці, які я отримав, коли вдарився об скло. Ці перебільшені та несправедливі коментарі справді ранили мене», – зізнався чиновник.

За словами радника, дехто навіть стверджує, що він навмисно впав, аби розбити вітраж. Але він це спростував, наголосивши на тому, що на відео видно, що він впав випадково. Посадовець навіть має думки про те, аби подати до суду щодо образ та звинувачень. Але зараз він не буде цим займатися, оскільки має важливіші справи.

Раніше «Главком» писав про те, що в Італії загострилася політична дискусія щодо подальшої фінансової підтримки України. Після корупційного скандалу віцепрем’єр та лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні публічно закликав призупинити надання фінансової допомоги Києву.

Сальвіні заявив, що нові корупційні підозри в Україні викликають занепокоєння і не дозволяють, на його думку, виправдати витрати італійських платників податків.

Читайте також:

Теги: Італія чиновник відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія вже надала Україні понад 10 пакетів військової допомоги
Bloomberg: Ще одна країна готова долучитися до програми PURL для закупівлі зброї Україні
20 жовтня, 23:32
Окупанти вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині
Удар по енергетичній інфраструктурі Чернігівщини, атака на Харків: головне за ніч
21 жовтня, 05:53
Nutella може подорожчати через поганий врожай фундука в Італії
Nutella може подорожчати через поганий врожай фундука в Італії
2 листопада, 02:32
Ільдар Абдразаков є членом Ради з культури при президенті Росії
Міністр культури Італії прокоментував скасування виступу путініста у Вероні
7 листопада, 14:30
Світлана Лобода анонсувала концерти в Україні
Лобода анонсувала концерт на «Олімпійському». Співатиме російською?
10 листопада, 18:18
На ринку схожа нерухомість податківця коштує близько 14 млн грн, що в його деклараціях менше у 14 разів
Дружина одеського податківця хизується люксовими Bentley і Range Rover
14 листопада, 12:50
В Італії чиновники посперечались щодо фінансування України після корупційного скандалу
Італія: чиновники посперечались щодо фінансування України після корупційного скандалу
15 листопада, 04:49
Відео, як Трамп бризкає парфумами на лідера Сирії, стало вірусним
Курйоз у Білому домі: Трамп обприскав президента Сирії парфумами
13 листопада, 10:28
Шеф-кухар Нуел перетворив спадщину Абу-Дабі на шоколадний батончик
Дубайський шоколад уже не в моді. В ОАЕ створено нові «вірусні» ласощі
14 листопада, 16:53

Курйоз

В Італії посадовець спіткнувся і розбив головою унікальний вітраж (відео)
В Італії посадовець спіткнувся і розбив головою унікальний вітраж (відео)
Рекордна серія концертів Пивоварова у столиці закінчилася курйозом (фото)
Рекордна серія концертів Пивоварова у столиці закінчилася курйозом (фото)
Курйоз у Білому домі: Трамп обприскав президента Сирії парфумами
Курйоз у Білому домі: Трамп обприскав президента Сирії парфумами
Операція «Мідас»: опублікувано список пісень, які слухали фігуранти плівок НАБУ
Операція «Мідас»: опублікувано список пісень, які слухали фігуранти плівок НАБУ
Курйоз у музеї: прибиральник знищив арт-об'єкт, витерши пил на дзеркалі
Курйоз у музеї: прибиральник знищив арт-об'єкт, витерши пил на дзеркалі
У мережі з’явилися фото, де Трамп нібито спить під час брифінгу. Реакція Білого дому
У мережі з’явилися фото, де Трамп нібито спить під час брифінгу. Реакція Білого дому

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua