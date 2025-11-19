В Італії посадовець спіткнувся і розбив головою унікальний вітраж (відео)

Італійці звинувачують чиновника у тому, що він впав навмисно

Регіональний радник Сардинії з питань промисловості Емануеле Кані спіткнувся на сходах у будівлі Міністерства підприємництва та виробництва Італії. Посадовець впав головою у вітраж та розбив його. У мережі чиновника розкритикували через цей інцидент. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на італійське видання Corriere della Sera.

Це сталося випадково, коли Емануеле Кані спускався сходами міністерства, на яких він спіткнувся та полетів у сторону вітража. У результаті посадовець розбив головою історичну пам'ятку, якій було майже 100 років. Цей момент зняли на камеру, тож відео інциденту швидко розлетілося мережею. Повідомляється, що сам радник залишився неушкодженим, однак він висловив «глибокий жаль із приводу пошкоджень», які він завдав під час свого падіння.

У виданні зазначили, що знищений вітраж був не лише архітектурною пам’яткою, це була «Хартія робітників» митця італійського футуризму Маріо Сірона. Він створив цей вітраж ще в 1932 році. На цьому вітражі були зображені люди, які займалися різноманітними ремеслами та мистецтвами. У 2014 році архітектурну пам’ятку відреставрували.

Італійський радник розбив головою вітраж, якому було майже 100 років фото: Mario Sironi Archive/Finestresull'Arte

Попри свої вибачення Емануеле Кані зазнав критики та хвилі хейту у свою сторону через інцидент із вітражем. «Образи та глузування в соціальних мережах завдали мені болю більше, ніж синці, які я отримав, коли вдарився об скло. Ці перебільшені та несправедливі коментарі справді ранили мене», – зізнався чиновник.

За словами радника, дехто навіть стверджує, що він навмисно впав, аби розбити вітраж. Але він це спростував, наголосивши на тому, що на відео видно, що він впав випадково. Посадовець навіть має думки про те, аби подати до суду щодо образ та звинувачень. Але зараз він не буде цим займатися, оскільки має важливіші справи.

