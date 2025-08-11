ОСУВ «Дніпро» відреагувало на допис DeepState про тривожну ситуацію поблизу Добропілля 

«Ситуація є та залишається складною»

Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію поблизу Добропілля та заявили про швидке просування окупаційних військ. ОСУВ «Дніпро» відреагувало на допис, передає «Главком».

«В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» надали оперативну інформація щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямках.

Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.

Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є «взяттям під контроль території». Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації», – йдеться в заяві.

Водночас зазначається, що ситуація є та залишається складною, і в цьому регіоні проходять найінтенсивніші бої порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення.

«Втім, українські війська прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається», – підсумували в ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов спростував фейк про захоплення міста Часів Яр Донецької області росіянами.