Ситуація на Донбасі: окупанти з початку доби один раз порушили режим тиші



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Втрат внаслідок обстрілу серед особового складу Об’єднаних сил не було

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівки у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, втрат внаслідок обстрілу серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, від початку поточної доби, станом на 12.00, російсько-окупаційні війська знову порушували режим припинення вогню. Втрат у лавах українських захисників немає.