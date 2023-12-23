Путін натякає на готовність до перемир’я – The New York Times

Хоча Путін подає сигнали про готовність до угоди, він чекає більш конкретної пропозиції

Російський диктатор дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією України

Попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів. Про це повідомила в суботу, 23 грудня, газета The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, знайомих із ситуацією.

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За словами співрозмовників видання, Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир'я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Ще рік тому, восени 2022 року, додають американські чиновники, Путін цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни.

Путін дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією України та готовий до перемир'я.

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Сигнали про перемир’я

Джерела газети зазначають, російський президент маневрує, щоб зменшити ризики та залишити відкритими опції у війні, яка триває довше, ніж він очікував. Сигнали надходять через різні канали, зокрема – уряди третіх країн, пов'язаних із США та Росією.

За словами високопосадовця, який зустрічався з представниками Москви цієї осені, у Кремлі готові до переговорів щодо припинення вогню. «Вони хочуть залишитися там, де вони зараз перебувають на полі бою», – повідомив він.

«Він справді готовий зупинитися на поточних позиціях», – підтвердив один із колишніх високопоставлених російських чиновників. При цьому Путін «не готовий відступити ні на метр» від захоплених позицій.

Чому саме тепер

Співрозмовники NYT кажуть, що Путін вважає теперішній час найбільш зручним для такої угоди, оскільки бойові дії на фронті зайшли в глухий кут, контрнаступ України не спричинив перелому, підтримка Заходу розпорошилася через війну в Секторі Гази.

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Деякі аналітики стверджують, що Путін хоче відкласти будь-які переговори до можливого повернення Дональда Трампа до влади у США. Однак, колишні російські чиновники кажуть, що Путін хотів би укласти угоду раніше: ідеальний час, за словами одного з джерел, був би до президентських виборів у Росії в березні 2024 року.

Чого хоче Путін

Американські чиновники зазначають, що Путін більше не вимагає усунути від влади в Україні уряду Зеленського.

Вони кажуть, що перемир'я, яке пропонує Москва, мало б на увазі збереження суверенної України з Києвом як столицею, але залишило б під контролем Росії майже 20% української території.

Вони додають, що хоча Путін подає сигнали про готовність до угоди, він чекає більш конкретної пропозиції.

Деякі американські чиновники вважають, що сигнали про готовність до перемир’я можуть бути спробою Кремля відвернути увагу і не демонструють справжньої готовності Путіна до компромісу. Колишні російські урядовці додають, що Путін може змінити своє рішення, якщо російські сили перехоплять ініціативу на полі бою.

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