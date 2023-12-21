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Нові санкції залишили путінським металургійним олігархам можливість торгувати з ЄС

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нові санкції залишили путінським металургійним олігархам можливість торгувати з ЄС
Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби, яка мала завершитися у жовтні 2024 року, ще на чотири роки
фото: Depositphotos

12 пакет санкцій ЄС: металургійній напівфабрикати з Росії не заборонили

Євросоюз продовжує нарощувати санкційний тиск на РФ. Ухвалений 12-й пакет санкцій запроваджує нові та розширює чинні обмеження, закриваючи лазівки обходу санкцій. Нові заборони стосуються і металургійного імпорту з РФ, зокрема чавуну і феросплавів, які довго залишалися «недоторканними» для внесення у санкційні списки. При цьому європейці послабили умови імпорту російських слябів і заготовки з легованої сталі, подовживши перехідний період. Про це йдеться у аналітиці GMK Center. 

«У 12-му пакеті розширюється заборона на імпорт із РФ металургійної продукції – передільного та дзеркального чавуну, заліза прямого відновлення (DRI), мідного та алюмінієвого дроту, фольги, труб з алюмінію. Така заборона може коштувати Росії €2,2 млрд на рік. Це рішення було цілком очікуваним – незважаючи на опір металургійних лобістів (споживачів російського чавуну), із п’ятої спроби Євросоюз зміг затвердити заборону на імпорт чавуну», – вказують аналітики Центру.

З-поміж продуктів, що потрапили під нові обмеження в 12-му санкційному пакеті, найбільш важливими є саме чавун та DRI – на ці продукти припадають найбільші обсяги імпорту. За оцінками Мінекономіки, Україна могла б експортувати до 1,5 млн т додаткового обсягу чавуну на ринок ЄС замість російських постачальників ще цього року. Збільшення попиту з боку ЄС дозволило б завантажити потужності українських гірничо-збагачувальних підприємств та металургійних заводів.

Водночас, Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби, яка мала завершитися у жовтні 2024 року, ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт до вересня 2028 року встановлений у розмірі 8,5 млн.

«Обсяги виділених квот перевершують фактичні поставки російських слябів. Це свідчить про те, що європейські покупці пролобіювали такі обсяги поставок, які дадуть змогу продовжувати працювати в рамках поточних бізнес-моделей тривалий час. Ця ситуація негативно впливатиме на конкурентну ситуацію на європейському ринку: перекатні заводи, які працюють на російських напівфабрикатах, будуть у вигіднішому становищі порівняно із заводами повного циклу, що використовують доменні печі та кисневі конвертери», – зазначив аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Крім того, лишається високим ризик, що окремі країни пролобіюють послаблення і щодо вже введений санкцій, остільки механізми їх введення лишаються непослідовними, вказують у Центрі.

Теги: санкції імпорт Мінекономіки бізнес ринок

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