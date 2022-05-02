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    Події в Україні

    Засікли ворожу субмарину? Кім оприлюднив загадкове відео

    Кіму не дали спокійно порибалити - Засікли ворожу субмарину? Кім оприлюднив загадкове відео
    Кіму не дали спокійно порибалити
    фото: скріншот із відео

    Начальник Миколаївської ОВА показав, як стріляють по воді

    Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому обстрілюють поверхню води.

    «Кілька годин тому зіпсували мені всю рибалку», – підписав відео Кім.

    Водночас відео на своїй сторінці у Facebook поділився екснардеп Ігор Мосійчук. У коментарях до публікації користувачі висунули свою версію того, що відбулося.

    «Схоже на те, що засікли підлодку. Чого б ще стріляти по воді?». «Градом рибу глушать». «Напевно знімали картинку «перемоги» для своїх телевізорів». «Москалі випустили пакет граду, но не врахували, що ракети випущені в 60-х і летять не на 35 км, а на 15». «Кім пішов глушити рибу, а тут його хтось підловив? Довелося щось вигадувати?», – жартують у коментарях.

    Нагадаємо, увечері 2 травня російські військові знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Внаслідок ворожого обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики.

    Також в Одесі 2 травня пролунав гучний вибух.

    Згодом стало відомо, що російські військові влучили в інфраструктурні об'єкти й в релігійну споруду Одеси. Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу Одеси є загиблі та поранені.

    Теги: вибух росія окупанти Ігор Мосійчук війна військові Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Засікли ворожу субмарину? Кім оприлюднив загадкове відео