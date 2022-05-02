Засікли ворожу субмарину? Кім оприлюднив загадкове відео

Начальник Миколаївської ОВА показав, як стріляють по воді

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому обстрілюють поверхню води.

«Кілька годин тому зіпсували мені всю рибалку», – підписав відео Кім.

Водночас відео на своїй сторінці у Facebook поділився екснардеп Ігор Мосійчук. У коментарях до публікації користувачі висунули свою версію того, що відбулося.

«Схоже на те, що засікли підлодку. Чого б ще стріляти по воді?». «Градом рибу глушать». «Напевно знімали картинку «перемоги» для своїх телевізорів». «Москалі випустили пакет граду, но не врахували, що ракети випущені в 60-х і летять не на 35 км, а на 15». «Кім пішов глушити рибу, а тут його хтось підловив? Довелося щось вигадувати?», – жартують у коментарях.

Нагадаємо, увечері 2 травня російські військові знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Внаслідок ворожого обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики.

Також в Одесі 2 травня пролунав гучний вибух.

Згодом стало відомо, що російські військові влучили в інфраструктурні об'єкти й в релігійну споруду Одеси. Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу Одеси є загиблі та поранені.