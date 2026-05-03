Волкер розповів, що робити Україні, якщо її не запросять до НАТО

Надія Карбунар
Волкер закликає Україну не відмовлятися від своєї мети стати повноправним членом Альянсу
Колишній спецпредставник США в Україні виклав «план Б» для гарантування безпеки України без членства в НАТО

Україну, схоже не планують брати до НАТО. Принаймні, найближчим часом. Що робити Києву у такому разі, і як гарантувати собі безпеку, пояснив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер. Як інформує «Главком», про це він сказав у коментарі Liga.net.

На думку Волкера, НАТО – «це золотий стандарт». Тому він закликає Україну не відмовлятися від своєї мети стати повноправним членом Альянсу.

«Але ми всі чудово розуміємо, що ви не отримаєте запрошення приєднатися до НАТО просто зараз», – сказав колишній спецпредставник США, нагадавши, що для вступу України потрібна згода усіх членів Альянсу.

Волкер вважає, що Україні потрібно співпрацювати з якомога більшою кількістю європейських держав. Як приклад, він називає нордично-балтійсько-британську групу, до якої входить і Польща.

Крім того, Волкер наголошує на важливості розгортання «коаліції охочих» після настання режиму припинення вогню. «Коаліція охочих», на його думку, стримає майбутні російські атаки.

«Я думаю, що одним із завдань такого коаліційного розгортання – це було б навчання і оснащення, але також допомога в інтеграції та координації протиповітряної оборони, щоб ППО України була скоординована з польською, румунською і країн Балтії в єдиній системі. І працюємо над досягненням мети членства в НАТО пізніше, коли це стане можливим», – підсумував Курт Волкер.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск б’є на сполох через загрозу розпаду НАТО, який, на його думку, вже розпочався.

За інформацією Polsat News, цей пост політик написав у відповідь на рішення США вивести 5000 американських військовослужбовців з Німеччини.

У суботу міністр оборони Німеччини також прокоментував рішення США. «Як європейці, ми повинні взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку», – сказав глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус.

Нагадаємо, Пентагон офіційно оголосив про плани виведення 5 тис. військовослужбовців із території Німеччини. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, коментуючи це рішення, наголосив, що такий крок був очікуваним, а європейські країни мають прискорити зміцнення власної обороноздатності.

За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.

Німеччина є ключовою базою США в Європі, де розміщені десятки тисяч американських військових, і відіграє важливу роль у координації сил НАТО.

