Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 6 квітня 2026 року

Окупанти обстріляли Одесу, у Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал, російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 квітня:

Окупанти обстріляли Одесу

Цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Повідомляється про зруйновану п'ятиповерхівку – її охопило вогнем, під завалами можуть бути люди.

Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків. Вже відомо про п'ятьох постраждалих, які доставлені до медичного закладу.

У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал

Внаслідок атаки безпілотників було уражено нафтовий термінал – один із найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії.

Новоросійськ є ключовим російським портом на Чорному морі та базою військово-морського флоту. Він розташований приблизно за 100 км від Керченської протоки і Кримського мосту.

Росіяни атакували Чернігівщину

У ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

Понад 10 тис. людей залишилися без світла. Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах.

