Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 6 квітня 2026 року

Окупанти обстріляли Одесу, у Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал, російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 6 квітня:

Окупанти обстріляли Одесу

Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч фото 1

Цієї ночі російські терористи вдарили по житлових будинках в Одесі. Повідомляється про зруйновану п'ятиповерхівку – її охопило вогнем, під завалами можуть бути люди.

Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків. Вже відомо про п'ятьох постраждалих, які доставлені до медичного закладу.

У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал

Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч фото 2

Внаслідок атаки безпілотників було уражено нафтовий термінал – один із найбільших нафтоналивних комплексів на півдні Росії.

Новоросійськ є ключовим російським портом на Чорному морі та базою військово-морського флоту. Він розташований приблизно за 100 км від Керченської протоки і Кримського мосту.

Росіяни атакували Чернігівщину

У ніч на 6 квітня російські окупанти здійснили атаку на Чернігівську область. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено енергооб'єкт.

Понад 10 тис. людей залишилися без світла. Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах.

Інші важливі новини: 

  1. Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити атаки по нафтових об’єктах
  2. Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці 
Теги: окупанти Чернігів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Втрати ворога станом на 6 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах

Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua