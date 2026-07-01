Юнусов опинився в центрі скандалу після того, як побив літню сусідку у під'їзді житлового будинку у Грозному

Пропагандисти повідомляють, що Сили оборони знищили окупанта та російського бійця змішаних єдиноборств Джихада Юнусова. Про це інформує «Главком».

За інформацією джерела, скандальний спортсмен брав участь у війні проти України не більше місяця.

Раніше, наприкінці травня 2026 року, Юнусов повідомив про своє рішення вирушити на війну проти України. Незадовго до цього він опинився в центрі скандалу після того, як побив літню сусідку у під'їзді житлового будинку у Грозному. Повідомлялося, що спортсмен хлюпнув каву в обличчя літній жінці, після чого вдарив її. Згодом ЗМІ писали, що внаслідок конфлікту також постраждала дочка жінки.

За професійну кар'єру в ММА Юнусов провів 27 поєдинків, здобувши 19 перемог при восьми поразках. Він виступав під прізвиськами Іван Грозний, Дикий та Злий, а на війні, за даними джерела, використовував позивний Звір.

Зазначається, що Юнусов брав участь у бойових діях у складі штурмової групи та загинув під час спроби наступу.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: