Путін озвучив план помсти за точні удари ЗСУ по інфраструктурі РФ

Замість захисту своїх об'єктів ППО, російський диктатор погрожує створити випалену «зону безпеки» в Україні

Російський диктатор Володимир Путін знову виступив із погрозами на адресу України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву, яку сьогодні поширили російські державні та наближені до Кремля медіа.

Так, на тлі регулярних і точних ударів ЗСУ по військових об'єктах та логістичній інфраструктурі на території РФ, очільник Кремля вирішив публічно виправдати майбутні спроби окупації нових українських земель. Він цинічно заявив, що Росія нібито «буде змушена розширювати зону безпеки», якщо українська армія не припинить завдавати ударів по об'єктах в тилу РФ.

Таким чином у Кремлі вкотре намагаються представити власну агресію як «вимушену відповідь», хоча саме Росія понад чотири роки веде повномасштабну війну проти України.

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков одразу ж підхопив цю тезу, заявивши, що такі дії є «необхідністю для захисту російських територій та інфраструктури», які стають цілями ЗСУ. За його словами, що активніше Україна завдаватиме ударів по російських об'єктах, то далі російські війська «просуватимуть лінію безпеки» від нинішніх позицій.

Зазначимо, що раніше Путін уже неодноразово використовував подібну риторику. Зокрема, 12 червня 2026 року він погрожував, що Росія «нарощуватиме удари по інфраструктурі України», нібито у відповідь на українські атаки по території РФ.

А наприкінці червня Путін говорив про створення так званої «зони безпеки» вздовж українського кордону, зокрема в районі Сумської області, намагаючись виправдати подальше просування російських військ.

Варто зазначити, що «зона безпеки» – це термін, який використовує Кремль для позначення планів із розширення окупованої території України. Українська влада неодноразово наголошувала, що подібні заяви є спробою виправдати нову агресію та подальші наступальні дії Росії.

Експерти зазначають, що подібна риторика Путіна – це не ознака сили, а прямий наслідок ефективної роботи українських дронів та ракетних систем. Останнім часом під ударами все частіше опиняються російські нафтобази, НПЗ, військові аеродроми та залізничні вузли, які живлять окупаційне угруповання.

Намагаючись залякати Україну та її західних партнерів «нескінченним просуванням», Кремль насправді демонструє безпорадність своєї ППО та намагається знайти виправдання для затяжної війни.

Нагадаємо, 3 липня у російському Білгороді пролунали вибухи, після яких частина міста залишилася без електро- та водопостачання. За попередньою інформацією, під удар потрапила місцева теплоелектроцентраль, що спричинило перебої в роботі енергетичної інфраструктури.