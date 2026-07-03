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225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026
Ситуація на фронті 3 липня
фото: Генштаб

Лінія фронту станом на 3 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 57 авіаційних ударів із застосуванням 161 керованої авіаційної бомби. Крім того, залучив для ураження 6393 дрони-камікадзе та здійснив 2194 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

3 липня на фронті відбулося 225 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. На Покровському за добу ліквідовано 24 окупанти та поранено 10. Знищено одну артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, одну одиницю автомобільної техніки, два засоби радіоелектронної боротьби, 28 укриттів особового складу та чотири склади боєприпасів. Знищено або подавлено 206 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося шість боєзіткнень, три з яких тривають. Ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах:

  • Хатнього
  • Лиману
  • Стариці
  • Артільного
  • у бік Ізбицького та Бочкового

Два боєзіткнення тривають.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував у бік Новоосинового та в районах Колісниківки й Новоплатонівки. 

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися у бік:

  • Шийківки
  • Ставків
  • Дробишевого
  • Діброви
  • в районі Озерного
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та у районі Різниківки й Закітного. Одне боєзіткнення триває.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили одну атаку у бік Малинівки.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 24 ворожі штурми в районах:

  • Костянтинівки
  • Іванопілля
  • Іллінівки
  • Степанівки
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 17 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Никанорівки
  • Новоолександрівки
  • Гришиного
  • Родинського
  • Котлиного
  • Удачного
  • Муравки
  • у бік Іванівки, Шевченка, Сергіївки

Одна атака триває.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Березового.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак у районі Добропілля та у бік Різдвянки, Воздвижівки й Чарівного. Одне боєзіткнення триває. 

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

225 боїв за добу: лінія фронту станом на 3 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, 2 липня на фронті відбулося 224 бойових зіткнення. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 28 атак.

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Теги: Покровськ Костянтинівка ворог Миколаїв Слов’янськ Генштаб окупанти фронт

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