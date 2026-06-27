ЗСУ зруйнували автомобільний міст до окупованого Криму (фото)
Після ударів українських дронів переправа через Арабатську Стрілку частково обвалилася, а російська логістика зазнала нових втрат
Автомобільний міст через Арабатську Стрілку, який з'єднує тимчасово окуповану частину Херсонської області з анексованим Кримом, частково обвалився після ударів українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали.
Українські військові продовжують системно уражати транспортну інфраструктуру, яку російські війська використовують для забезпечення своїх підрозділів. У Telegram-каналі Supernova+ оприлюднили фотографії, на яких видно значне пошкодження мосту. На переправі утворилася велика діра, що унеможливлює її повноцінне використання.
Зазначається, що міст через Арабатську Стрілку з'єднував тимчасово окуповану частину Херсонської області з Кримом і використовувався для автомобільного сполучення.
За інформацією моніторингових ресурсів, українські Сили оборони останнім часом послідовно завдають ударів по автомобільних та залізничних мостах на півдні України, щоб ускладнити російську військову логістику та перекидання техніки й особового складу. Українська сторона офіційно не коментувала інформацію про ураження мосту через Арабатську Стрілку.
Нагадаємо, 22 та 23 червня Сили спеціальних операцій двічі атакували залізничний міст через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму. За даними української сторони, внаслідок повторних ударів переправу було повністю знищено, що стало черговим ударом по логістичних маршрутах російських військ на півострові.
Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.
Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.
На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.
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