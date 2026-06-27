ЗСУ зруйнували автомобільний міст до окупованого Криму (фото)

Після ударів українських дронів переправа через Арабатську Стрілку частково обвалилася, а російська логістика зазнала нових втрат

Автомобільний міст через Арабатську Стрілку, який з'єднує тимчасово окуповану частину Херсонської області з анексованим Кримом, частково обвалився після ударів українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Українські військові продовжують системно уражати транспортну інфраструктуру, яку російські війська використовують для забезпечення своїх підрозділів. У Telegram-каналі Supernova+ оприлюднили фотографії, на яких видно значне пошкодження мосту. На переправі утворилася велика діра, що унеможливлює її повноцінне використання.

фото: місцеві Telegram-канали

Зазначається, що міст через Арабатську Стрілку з'єднував тимчасово окуповану частину Херсонської області з Кримом і використовувався для автомобільного сполучення.

фото: місцеві Telegram-канали

За інформацією моніторингових ресурсів, українські Сили оборони останнім часом послідовно завдають ударів по автомобільних та залізничних мостах на півдні України, щоб ускладнити російську військову логістику та перекидання техніки й особового складу. Українська сторона офіційно не коментувала інформацію про ураження мосту через Арабатську Стрілку.

Нагадаємо, 22 та 23 червня Сили спеціальних операцій двічі атакували залізничний міст через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму. За даними української сторони, внаслідок повторних ударів переправу було повністю знищено, що стало черговим ударом по логістичних маршрутах російських військ на півострові.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.