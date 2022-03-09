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    Події в Україні

    Путін злиться і буде відіграватися на цивільних – ЦРУ

    Глава Кремля розчарований, що його військо перемелюють на фарш, тож збирається посилювати ескалацію - Путін злиться і буде відіграватися на цивільних – ЦРУ
    Глава Кремля розчарований, що його військо перемелюють на фарш, тож збирається посилювати ескалацію
    фото з відкритих джерел

    Армія окупантів, попри очікування керівництва, не змогла досягнути успіхів в Україні

    Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Путін зараз злий та розчарований. Агресор планував швидку війну та навіть сподівався на перемогу. Про це пише npr.

    Путін, ймовірно, подвоїть ескалацію. Бернс сказав це, виступаючи перед комітетом з розвідки Палати представників.

    За його словами, агресор пробуватиме атакувати українських військових, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення.

    Директор ЦРУ відзначив, що Путін ґрунтував свою війну на чотирьох помилкових припущеннях:

    1. він вважав Україну слабкою,
    2. думав, що Європа не буде давати рішучу відповідь,
    3. надіявся, що російська економіка готова протистояти санкціям,
    4. сподівався, що російська армія була модернізована й ефективно боротиметься.

    Усі пункти виявились помилковими.

    Нагадаємо, Росія не досягне успіхів. Прогноз НАТО на найближчі дні .

    Як відомо, Путін залучає школярів, бюджетників та пенсіонерів до акції на підтримку вбивств українців.

    До слова, росіяни не зможуть купити готівкову валюту і забрати вклади понад $10 тис.

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    Теги: економіка армія Путін Європа ЦРУ населення
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    Путін злиться і буде відіграватися на цивільних – ЦРУ