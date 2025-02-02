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Путін змінив цілі війни: військовий назвав дві області, на окупації яких сконцентрується Росія

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Путін змінив цілі війни: військовий назвав дві області, на окупації яких сконцентрується Росія
Певна інертність ворога супроводжується його великими втратами
фото з відкритих джерел

Зараз ворог намагатиметься сконцентрувати свої зусилля на окупації Донецької та Луганської областей

Російські окупанти намагатимуться сконцентрувати свої зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі «24 Каналу». За його словами, росіяни вийшли на «плато можливостей» ще наприкінці грудня, а також у січні 2025-го.

«Чи зможуть вони зараз поповнювати резерви, тим більше в умовах, коли їхні втрати зростають, а тенденція до поповнення армії, навпаки, зменшується? Але це не означає, що Путін цього не розуміє і не шукатиме шляхів вирішення проблеми», – зазначив Тимочко.

Він наголосив, що зараз ворог намагатиметься сконцентрувати свої зусилля на окупації Донецької та Луганської областей.

Тимочко нагадав, що в останньому інтерв'ю Путіна, де він окреслював цілі так званої СВО та причини агресії проти України, вже не йшлося про зміну українського уряду, як він заявляв раніше.

«Тепер Путін каже, що вони напали на Україну, бо «хотіли звільнити Донецьку і Луганську області». Тобто інформаційна прив'язка цілей у російському просторі звузилася до двох областей. Це свідчить про те, що Путін робить такі заяви, бо йому доповідають: якщо їм і вдасться окупувати Донецьку область, то це буде межа їхніх можливостей», – наголосив Тимочко.

Нагадаємо, російські війська рухаються у напрямку Дніпропетровської області, намагаючись обійти Донеччину, де їх очікують запеклі міські бої. 

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, однак суспільство цим не надто стурбоване.

Нагадаємо, російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту.

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Теги: окупанти путін втрати ворог росіяни

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