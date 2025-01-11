Комбат заявив, що ЗСУ могли зайти в Донецьк під час контрнаступу 2023 року

Із деяких КСП уже можна було побачити Донецьк, але тоді всі сили перекидались на Запорізький напрямок

Збройні сили України могли зайти в Донецьк під час контрнаступу влітку 2023 року. Про це заявив командир батальйону безпілотних систем «Хижаки висот» 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка із позивним Кондор на YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай.

«Для нас Покровськ раніше був дуже глибоким тилом. Ми всі їздили туди відпочивати, навіть не думаючи, що там може бути якийсь обстріл. Це був глибокий-глибокий тил, в якому ти відчував себе доволі безпечно. Туди до хлопців приїздили дружини з дітьми і ніхто не хвилювався, що з ними щось

За словами Кондора, ситуація на Донецькому напрямку постійно мінялася.

«Коли ми тільки зайшли – осінь 2022, зима, початок 2023 року, ми зіткнулися з постійними штурмами противника. Потім, до літа 2023 року ми переломали хід війни і уже ми почали штурмувати противника і просуватися вперед», – каже військовий.

За його словами, в цей час з деяких КСП уже можна було побачити Донецьк. Але тоді всі сили перекидались на Запорізький напрямок.

«Ми бачили Донецьк. Це було дуже близько. І коли був контрнаступ на Запоріжжі, ми намагалися зробити все, щоб там хлопцям було легше. Було так, що ми штурмували позицію противника, а наступної уже не було. Я розумів, що було б у мене більше сил, ми могли б зайти в Донецьк. Це було реально. Але в нас не було сил, бо все перекидалося на Запорізький напрямок», – розповідає Кондор.

Військовий зізнається, у цей час він із побратимами були впевнені, що Україні вдасться навіть вийти на кордони 1991 року. Але ситуація стала погіршуватися з осені 2023 року.

«Але ці надії почали перетворюватися на нездійсненні. В жовтні 2023 року почалися активні ворожі штурми», – додав він.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Куп’янська, Часового Яру, Торецька, Покровська та Курахового.

Також російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту.