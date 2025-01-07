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Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі – Сили оборони

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі – Сили оборони
Покровський напрямок – один з найгарячіших
фото з відкритих джерел

Росіянам не вдається взяти місто у кліщі, хоча вони намагаються «просочитися» малими групами

Російські війська намагаються «просочуватися» малими групами навколо Покровська Донецької області, але не можуть створити реальну загрозу місту. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

«Покровський напрямок – один з найгарячіших впродовж останніх чотирьох тижнів, а може, і більше. Тому так, там гаряче. Але їм (росіянам - ред.) зараз не вдається досягти такого успіху, що дозволив би їм безпосередньо загрожувати самому місту Покровськ», – сказав Трегубов.

За його словами, росіянам не вдається взяти місто у кліщі, хоча вони намагаються «просочитися» малими групами.

«Якщо ми говоримо про велике переміщення, про те, що насправді може загрожувати місту у найближчій перспективі, то так ми зараз сказати не можемо. Хоча вони намагаються так чи інакше обходити, чіплятися за окремі будинки в окремих населених пунктах. Дуже важко у кожному зведенні перераховувати повний перелік тих населених пунктів, у яких вони намагаються проводити штурмові дії, бо він достатньо довгий», – додав речник.

Росіяни безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі – Сили оборони фото 1
Скриншот: Deep State

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії на схід від Покровська, намагаючись оточити місто з північного сходу. 

Окрім того, сили РФ намагаються «послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно», повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

До слова, на в'їзді у Покровськ, що на Донеччині, відновили зруйновану жовто-синю стелу з назвою міста.

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Теги: місто Покровськ війна росія росіяни окупанти Донеччина наступ

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