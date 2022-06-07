Зеленський пояснив, чому Україна зараз не може наступати

Володимир Зеленський пояснив, що береже людей, тому в наступ ЗСУ підуть тоді, коли матимуть достатньо зброї

Україна має здобути перемогу на полі бою, але поки що не має для цього достатньо ресурсів

Володимир Зеленський підтвердив, що війна має завершитися перемогою України на фронті, або принаймні отриманням серйозної переваги («сильної, міцної ситуації») для подальших переговорів. Про це президент України заявив у інтерв’ю виданню Financial Times.

Та, зазначив Зеленський, для цього потрібно більше зброї, більше техніки.

«Щоб наступати, нам потрібно не менш, ніж удесятеро більше техніки», – пояснив глава держави.

Бажання у України є, але без збільшення кількості озброєння та військової техніки наступ обернеться великими жертвами серед українських військових.

«Люди для мене – це пріоритет», – заявив Володимир Зеленський.

Тож поки що, пояснив глава держави, Україна не може потужно наступати на позиції російських окупантів.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у інтерв’ю тому самому виданню Financial Times заявив, що для контрнаступу та повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій, Збройним силам України необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів зазначив, що повномасштабний контрнаступ варто очікувати десь у вересні.