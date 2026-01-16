Втрати ворога станом на 16 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 370 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 16 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 16 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 16 січня втратила:
- особового складу – близько 1 224 460 (+1 370) осіб
- танків – 11 563 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 908 (+4) од.
- артилерійських систем – 36 230 (+48) од.
- РСЗВ – 1 614 (+3) од.
- засоби ППО – 1 277 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 486 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 044 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1423-й день повномасштабної війни в Україні.
