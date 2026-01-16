Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 16 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 16 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 563 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 370 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 16 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 16 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 16 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 224 460 (+1 370) осіб
  • танків – 11 563 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 908 (+4) од.
  • артилерійських систем – 36 230 (+48) од.
  • РСЗВ – 1 614 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 277 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527) од.
  • крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 74 486 (+180) од.
  • спеціальна техніка – 4 044 (+2) од.
Втрати ворога станом на 16 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1423-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб втрати окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1419-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 12 січня 2026 року
12 сiчня, 08:30
Ситуація на фронті 8 січня
Лінія фронту станом на 8 січня 2026. Зведення Генштабу
8 сiчня, 22:21
Нині триває 1414-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2026 року
7 сiчня, 08:18
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 507 танків
Втрати ворога станом на 5 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
5 сiчня, 06:48
Генштаб показав воїнів повітряного командування «Південь»
Генштаб показав, як українські бійці зустрічають Новий рік на фронті (фото)
31 грудня, 2025, 21:44
Нині триває 1405-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 29 грудня 2025 року
29 грудня, 2025, 08:22
Ситуація на фронті 26 грудня
Лінія фронту станом на 26 грудня 2025. Зведення Генштабу
26 грудня, 2025, 22:24
Ситуація на фронті 23 грудня
Лінія фронту станом на 23 грудня 2025. Зведення Генштабу
23 грудня, 2025, 22:21
Ситуація на фронті 21 грудня
Лінія фронту станом на 21 грудня 2025. Зведення Генштабу
21 грудня, 2025, 22:16

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2026
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області – DeepState
Росія окупувала Красногірське у Запорізькій області – DeepState
Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 січня 2026. Зведення Генштабу
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026
Спеціальна нарада щодо енергетики, удар по судні на Одещині. Головне за 15 січня 2026

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua