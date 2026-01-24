На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла

Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок ворожої атаки, а також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж

На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Одещина та Дніпропетровщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», – зазначили у ДТЕК.

Як відомо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин.

До слова, уранці 23 січня ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації потребували аварійного ремонту. Як повідомила пресслужба Укренерго, обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки дуже перевантажені і потребують зупинки для ремонту.

Нагадаємо, Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами міністра, партнери передали Україні понад 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

«Це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. У п'ятницю має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго», – пояснив він.

Як зазначив очільник енергетичного відомства, міністерство оперативно опрацьовує запити від енергетиків. Вже відправлено 20 вантажів для підприємств паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури – загалом 114 тонн обладнання.