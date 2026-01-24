Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
колаж: glavcom.ua

Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок ворожої атаки, а також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж

На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Одещина та Дніпропетровщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», – зазначили у ДТЕК.

Як відомо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин.

До слова, уранці 23 січня ситуація в енергосистемі значно ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації потребували аварійного ремонту. Як повідомила пресслужба Укренерго, обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки дуже перевантажені і потребують зупинки для ремонту.

Нагадаємо, Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами міністра, партнери передали Україні понад 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

«Це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. У п'ятницю має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго», – пояснив він.

Як зазначив очільник енергетичного відомства, міністерство оперативно опрацьовує запити від енергетиків. Вже відправлено 20 вантажів для підприємств паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури – загалом 114 тонн обладнання.

Читайте також:

Теги: Одещина Дніпропетровщина відключення світла відключення електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники столиці продовжують забезпечувати роботу мобільних пунктів надання допомоги, розгорнутих ДСНС для підтримки мешканців Києва в умовах нестабільного енергопостачання
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
Вчора, 08:43
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів
15 сiчня, 15:19
На Дніпропетровщині виникли пожежі
Наслідки удару по Дніпропетровщині: фото
8 сiчня, 09:12
У Дніпрі збільшиться кількість автобусів на маршрутах
Блекаут у Дніпрі. Мер Філатов звернувся до мешканців міста з попередженням
8 сiчня, 07:34
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 6 січня 2026 року
5 сiчня, 20:23
Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 3 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
2 сiчня, 18:05
Евакуація триватиме 30 днів, транзитний пункт – село Волоське, Дніпровський район
На Дніпропетровщині оголошено евакуацію з 45 населених пунктів: перелік
30 грудня, 2025, 16:50
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 21:30
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 25 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
24 грудня, 2025, 18:51

Новини

На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Одещині та Дніпропетровщині 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
На Одещині внаслідок російської атаки загинув юнак
На Одещині внаслідок російської атаки загинув юнак
Суд скасував домашній арешт ексмеру Одеси Труханову
Суд скасував домашній арешт ексмеру Одеси Труханову
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру
На Одещині зʼявиться потужний вітропарк: укладено угоду
На Одещині зʼявиться потужний вітропарк: укладено угоду
РФ атакувала житлові квартали та об'єкти енергетики на Одещині
РФ атакувала житлові квартали та об'єкти енергетики на Одещині

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua