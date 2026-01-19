Китай вперше направив військовий дрон у повітряний простір Тайваню – Bloomberg

Китайський розвідувальний безпілотник перебував у повітряному просторі острова Пратас

Китай вперше відправив військовий безпілотник у повітряний простір Тайваню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно із заявою Міністерство оборони Тайваню, китайський розвідувальний безпілотник перебував у повітряному просторі острова Пратас близько чотирьох хвилин вранці в суботу, 17 січня. Цей острів розташований приблизно за 400 км від головного острова Тайваню.

Безпілотник пролетів вище зони дії засобів ППО, повідомило міністерство, додавши, що він покинув зону дії після того, як по міжнародних радіочастотах були передані попередження. Bloomberg наголошує, що інцидент з безпілотником підкреслює спроби Китаю залякати Тайвань військовими засобами на тлі того, що Тайбей активізував зусилля щодо зміцнення оборони для запобігання будь-яких атак.

Китайські військові, реагуючи на інцидент, заявили, що безпілотник проводив «законні і правомірні» навчання. Крім того, китайські військові заявили, що відстежували есмінець з керованими ракетами USS John Finn і американське океанографічне дослідницьке судно, що проходили через Тайванську протоку. США зазвичай направляють військові кораблі через цей жвавий судноплавний канал після великих військових маневрів Китаю.

До слова, Пекін проводить масштабну ревізію своєї військової доктрини, аналізуючи помилки Росії у війні проти України. Згідно зі звітом Пентагону, на який посилається Defense Express, КНР відмовилася від концепції короткострокових операцій на користь стратегії «тотальної війни», що передбачає повну мобілізацію ресурсів та пряме зіткнення зі США.