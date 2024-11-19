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Радник прем'єра розповів, скільки часу потрібно, аби відключення світла закінчилися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Радник прем'єра розповів, скільки часу потрібно, аби відключення світла закінчилися
Енергетики працюють цілодобово, щоб швидко провести ремонт пошкодженого обладнання
фото з відкритих джерел

В Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України

За кілька днів ситуація зі світлом покращиться, однак для повної відмови від графіків відключень потрібні тижні. Про це заявив радник прем’єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі «Київ24».

Як зазначив радник Шмигаля, покращення з електропостачанням зафіксовано в Одеському регіоні, зокрема понад 60% споживачів заживлено. Водночас там найбільший масштаб уражень.

«Ми розраховуємо за кілька днів суттєво покращити ситуацію з графіками. Якщо говорити про повну відмову від них, то боюсь, що для такого прогнозу необхідно не дні, а тижні», – розповів він.

За словами Бойка, енергетики працюють в три зміни, щоб швидко здійснити всі ремонтні роботи.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України. Наразі без електропостачання залишаються близько 220 тис. абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, 18 листопада в усіх регіонах застосовувалися заходи обмеження споживання електроенергії. Сьогодні заходи обмеження електроенергії застосовуються починаючи з шостої години ранку.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

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Теги: відключення світла енергетика радник електроенергія

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