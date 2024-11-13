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Трамп офіційно оголосив Майка Волтца радником з нацбезпеки

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп офіційно оголосив Майка Волтца радником з нацбезпеки
фото з відкритих джерел

Конгресмен раніше працював у Білому домі та Пентагоні

Переможець виборів президента США Дональд Трамп офіційно призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки. Про це повідомило CNN.

Як зазначив Трамп, Майк – перший зелений берет, обраний до Конгресу, раніше працював у Білому домі та Пентагоні.

Він також наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є «експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму».

«Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми «Америка насамперед» і буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу!» – зазначив переможець виборів президента США.

Зазначимо, радник нацбепеки – це одна з ключових посад, яку призначає президент, вона не вимагає затвердження сенатом. Чиновник на цій посаді координує роботу всіх агентств, які відповідають за питання нацбезпеки, інформує про те, що відбувається, президента і реалізує його політику.

Нагадаємо, The Washington Post назвала нових кандидатів до команди Трампа.

Раніше Дональд Трамп запропонував кандидатуру Еліс Стефанік на посаду посла США в ООН. Її позиція щодо України була неоднозначною. Politico зазначає, що Стефанік є палким критиком ООН та активно підтримує Ізраїль. Вона неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі через критику організацією дій Армії оборони Ізраїлю під час війни з ХАМАС у Секторі Гази.

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Теги: Ізраїль Дональд Трамп партії чиновник президент ХАМАС радник

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