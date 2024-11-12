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Субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії: нові умови

Ірина Бура
glavcom.ua
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Субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії: нові умови
фото з відкритих джерел

Субсидія зберігатиметься, навіть якщо родина спожила менше електроенергії через відключення

Уряд підтримав зміни до законодавства, які дозволять українським родинам зберегти субсидії та пільги на комунальні послуги з електроенергії, навіть якщо родина спожила менше через відключення. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Основні зміни включають:

  • Незмінний розмір субсидій. На час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні;
  • Підвищення ліміту покупок. Гранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч грн;
  • Нові правила для придбання генераторів. Витрати на купівлю генератора або одноразовий платіж за кредитом на його купівлю в сумі до 150 тисяч грн не враховуватимуться при розрахунку субсидій.

Нагадаємо, для переселенців з середини січня 2025 року стартує програма субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на винаймання понад 30% своїх сукупних доходів. 

В Україні жителі кількох областей зможуть користуватися газом безкоштовно в межах експериментального проєкту уряду. Раніше йшлося про постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення, що проживає на прифронтових територіях Харківщини, Сумщини та Донеччини.

Також Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Користувачі матимуть електронний кабінет, де зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

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Теги: субсидія житло Україна пільга послуги населення пільги правила відключення

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