Субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії: нові умови

Субсидія зберігатиметься, навіть якщо родина спожила менше електроенергії через відключення

Уряд підтримав зміни до законодавства, які дозволять українським родинам зберегти субсидії та пільги на комунальні послуги з електроенергії, навіть якщо родина спожила менше через відключення. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Основні зміни включають:

Незмінний розмір субсидій . На час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні;

. На час воєнного стану, якщо родина спожила менше електроенергії через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні; Підвищення ліміту покупок . Гранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч грн;

. Гранична сума покупки, яка обмежує призначення субсидії, збільшена з 50 до 100 тисяч грн; Нові правила для придбання генераторів. Витрати на купівлю генератора або одноразовий платіж за кредитом на його купівлю в сумі до 150 тисяч грн не враховуватимуться при розрахунку субсидій.

Нагадаємо, для переселенців з середини січня 2025 року стартує програма субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на винаймання понад 30% своїх сукупних доходів.

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