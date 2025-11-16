Головна Країна Політика
Україна уклала домовленість із Грецією щодо постачання газу – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна уклала домовленість із Грецією щодо постачання газу – Зеленський
Зеленський: Робимо широкі можливості для постачання зимою
фото: скріншот з відео

Зеленський розповів про підготовку до зими

Президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення нової домовленості з Грецією щодо постачання газу, яка відкриє ще один маршрут для імпорту палива та допоможе максимально убезпечити енергетичну систему країни протягом зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України», – заявив Володимир Зеленський.

За словами президента, вже існують домовленості про фінансування імпорту газу, необхідні для покриття потреб, що виникли через російські удари по об’єктах українського видобутку.

Потреба у фінансуванні імпорту газу становить майже €2 млрд. Фінансування забезпечується зусиллями Уряду України, європейських партнерів та банків під гарантії Єврокомісії, а також за підтримки українських банків та Норвегії.

«Робимо широкі можливості для постачання зимою», – підсумував президент.

Триває активна робота з американськими партнерами для забезпечення повного фінансування.

Нагадаємо, українська влада після корупційного скандалу в «Енергоатомі» розпочала перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як вважає глава держави, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Зеленський разом із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

газ Греція Володимир Зеленський

