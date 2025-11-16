Україна уклала домовленість із Грецією щодо постачання газу – Зеленський

Зеленський розповів про підготовку до зими

Президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення нової домовленості з Грецією щодо постачання газу, яка відкриє ще один маршрут для імпорту палива та допоможе максимально убезпечити енергетичну систему країни протягом зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України», – заявив Володимир Зеленський.

Зеленський: Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.

За словами президента, вже існують домовленості про фінансування імпорту газу, необхідні для покриття потреб, що виникли через російські удари по об’єктах українського видобутку.

Потреба у фінансуванні імпорту газу становить майже €2 млрд. Фінансування забезпечується зусиллями Уряду України, європейських партнерів та банків під гарантії Єврокомісії, а також за підтримки українських банків та Норвегії.

«Робимо широкі можливості для постачання зимою», – підсумував президент.

Триває активна робота з американськими партнерами для забезпечення повного фінансування.

