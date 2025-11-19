Головна Країна Події в Україні
У Тернополі триває рятувальна операція на місці пошкодженого будинку: є загиблі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Тернополі триває рятувальна операція на місці пошкодженого будинку: є загиблі
Окупанти пошкодили кілька будинків у Тернополі
фото: Суспільне

За даними ЗМІ, унаслідок удару РФ по тернопільській багатоповерхівці відомо про двох загиблих

Російські терористичні війська вдарили по Тернополю. Унаслідок удару постраждали люди, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

За словами мера, росіяни пошкодили кілька будинків. Наразі триває рятувальна операція, зокрема розбір завалів. Тим часом «Суспільне» повідомляє, що внаслідок удару, за попередньою інформацією, загинуло двоє людей.

У Тернополі триває рятувальна операція на місці пошкодженого будинку: є загиблі фото 1
Рятувальники розбирають завали
Рятувальники розбирають завали
фото: Суспільне
Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Теги: обстріл Тернопіль Сергій Надал

