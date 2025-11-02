Головна Одеса Новини
Росія атакувала безпілотниками Одещину

На Одещині пролунали вибухи через атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Російські терористи вдарили по Ізмаїлу

У ніч на 2 листопада в Ізмаїльському районі Одещини пролунав вибух, повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. 

Як відомо, близько опівночі Повітряні Сили ЗСУ писали про БпЛА, що летять на південь Одещини з акваторії Чорного моря. О пів на першу попередили про безпілотники в напрямку Ізмаїлу.

У мережі публікують момент удару по Ізмаїлу:

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

