У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський
Окупанти запустили по Україні більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет
За попередніми даними, під завалами пошкодженої багатоповерхівки можуть перебувати люди

Президент Володимир Зеленський прокоментував комбінований російський удар по Україні. За словами президента, окупанти запустили більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

У багатьох областях триває ліквідація наслідків російської атаки. У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, відомо про девʼятьох загиблих. Глава уряду Юлія Свириденко повідомила, що на цей час відомо про 22 поранених.

«На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло», – каже президент.

За словами глави держави, кожен подібний обстріл свідчить про те, що тиск на Росію недостатній. «Першочергова потреба – ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми», – додав він.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Також уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 46 людей.

