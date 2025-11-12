Лінія фронту станом на 12 листопада 2025. Зведення Генштабу

Триває 1358-й день повномасштабної війни в Україні

Противник завдав двох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував дві ракети, скинув 58 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2838 обстрілів та залучив для ураження 2041 дрон-камікадзе.

Новини війни в Україні

12 листопада станом на 22:00 відбулося 216 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав трьох авіаударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 181 обстріл, зокрема 12 — із реактивних систем залпового вогню.

Відбулося 17 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки, три боєзіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив сім атак на позиції наших військ у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Дотепер триває два бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку

Російські війська 31 раз штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман. Шість боєзіткнень ще тривають.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили сім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку в районі Серебрянки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 78 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Дотепер тривають чотири бойових зіткнення.

На Олександрівському напрямку

Ворог 13 разів атакував поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили шість атак в районі населеного пункту Зелений Гай. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

На Оріхівському напрямку

Загарбницькі війська п’ять разів атакували позиції наших оборонців у бік Приморського та Новоданилівки. Один бій ще триває.

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив дві невдалі наступальні дії в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1358-й день повномасштабної війни в Україні.