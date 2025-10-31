Головна Світ Політика
Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
Трамп змінює ставлення до України
фото: picture alliance

Телеканал зазначає, що низка недавніх рішень глави Білого дому спричиняє збентеження у європейських союзників

Президент США Дональд Трамп переглянув позицію щодо підтримки України, викликавши значне занепокоєння серед європейських союзників. Американський телеканал Fox News повідомляє про «різке пом'якшення» тону адміністрації Трампа. За даними Fox News, за останні тижні риторика Трампа щодо України значно пом'якшилася, пише «Главком».

«Тон президента Дональда Трампа щодо України за останні тижні різко пом'якшився... Трамп тепер, схоже, набагато менше прагне допомагати Києву або примушувати до припинення війни» – йдеться у повідомленні.

Телеканал зазначає, що низка недавніх рішень глави Білого дому спричиняє збентеження у європейських союзників, які не можуть передбачити його наступний крок. Раніше, на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп заявив, що лише США вміють застосовувати Tomahawk і ділитися цими знаннями ні з ким не будуть. Хоча Трамп публічно стверджує, що його адміністрація прагне миру «через силу» його останні дії та риторика «малюють більш складну картину».

«Це змушує союзників гадати, яка версія політики Трампа щодо України візьме гору на наступному етапі», – підкреслює Fox News.

Зміна позиції також була продемонстрована під час зустрічі американського лідера з головою КНР Сі Цзіньпіном у південнокорейському Пусані. На цій зустрічі Трамп відійшов від жорстких вимог щодо України і погодився обговорювати тему у менш наполегливому тоні.

За словами президента США, під час заходу обговорювалася українська криза, і лідери домовилися «працювати разом, щоб врегулювати конфлікт». При цьому питання нафти, як зазначив Трамп, не піднімалося.

До слова, президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 30 жовтня і вони підписали економічний еквівалент перемир'я. Трамп описав 90-хвилинну зустріч як «дивовижну» і оцінив її на «12 балів за шкалою від одного до десяти». Дві країни домовилися відмовитися від більш радикальних торговельних обмежень, якими вони погрожували одна одній цього року, і відновити свої відносини – принаймні на наступний рік. 

Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
Політика «миру через силу»? Fox News проаналізував зміну тону Трампа щодо України
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
Мадрид прийме закриту нараду країн «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Мадрид прийме закриту нараду країн «коаліції рішучих» щодо підтримки України
Трамп усвідомив, що Китай не так просто зламати – оглядач The Times
Трамп усвідомив, що Китай не так просто зламати – оглядач The Times
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів

