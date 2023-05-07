Загибель саперів на Херсонщині: кількість жертв зросла до дев’яти

Зеленський: «Тільки вчора і тільки від одного російського удару по Херсонській області загинули дев'ять українців»

Російський удар 6 травня по групі співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій забрав життя дев’ятьох людей. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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«Тільки вчора і тільки від одного російського удару по Херсонській області загинули дев'ять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих», – повідомив глава держави.

Зеленський наголосив: дуже важливо, щоб світ знав кожен факт російського терору проти українців.

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«Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари й обстріли, про безперервну ні на день жорстокість окупантів», – підсумував президент.

Нагадаємо, що на Херсонщині група спеціалістів ДСНС потрапила під ворожий обстріл. Російські загарбники скинули на саперів вибухівку з безпілотника. Тоді повідомлялося про шістьох загиблих і двох поранених.

Крім того, російські терористи у неділю 7 травня скинули на село Кізомис Херсонської області п'ять керованих авіабомб.