Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати – Повітряні сили

Ракетні обстріли України ведуться з різних локацій

Росіяни атакують із повітря ракетами різних типів. Переважно це «Калібр» та Х-55. Ці ракети крилаті й можуть бути різного базування. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує «Еспресо.Захід».

Окупанти мають також чимало літаків, з яких вони завдають ударів.

«До речі, бувало, на Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, шість літаків вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, окупанти часто використовують річища для низького польоту», – розповів Ігнат.

Два чи три дні тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому у Бресті. Досі активності звідти не було.

Також окупанти атакують ракетами типу «Іскандер».

«Тобто запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить у задану ціль. Їх повітряні сили українського війська вже теж навчилися збивати. Ракети можна швидко збити, основне їх зафіксувати. Хоча бачимо неодноразові випадки, коли ракети РФ падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль. Переважно усі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Втім, це високоточна зброя, яка летить 800 км за годину», – розповів речник.

Якщо ракета летить з Чорного моря, то незрозумілою є локація запрограмована для неї, тому сирена вмикається починаючи від Херсонської області й до Заходу.

Повітряні сили збивають цілі переважно зенітними ракетними комплексами. «Стінгери», «Ігла», британські та американські зенітні ракетні комплекси є на озброєнні.

«Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже мають скластися умови, треба бути у вигідному розташуванні. Звісно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Втім ціль складна та малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо», – повідомив Юрій Ігнат.

Сьогодні окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру: влучили в нафтобазу.

Також ракета влучила в завод у Новомосковську Дніпропетровської області.

Читайте також: