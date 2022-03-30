Білоруси показали, звідки з їхньої території можуть летіти ракети по Україні

Білоруси показали, звідки з їхньої території можуть летіти ракети по Україніграфіка
Стало відомо імовірне місце запуску ракет на Гомельщині
Точка запуску ракет по Україні з Білорусі наразі може перебувати в лісовому масиві в районі агромістечка Великий Бор (Хойніцький район, Гомельська область). Про це пишуть білоруси у своїх Telegram-каналах.
«Це підтверджується і тим, що мешканці Хойніків наразі чітко й голосно чують запуски», – йдеться в повідомленні.
Поряд з агромістечком є занедбаний аеродром, пишуть білоруси.
«Його злітно-посадкова смуга вже не пристосована для зльоту літаків, проте цілком може бути майданчиком, звідки може вестися запуск ракет», – вважають автори.
Нагадаємо, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому.
Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.