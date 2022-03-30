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    Білоруси показали, звідки з їхньої території можуть летіти ракети по Україні

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    З Білорусі постійно завдають ударів по українських містах - Білоруси показали, звідки з їхньої території можуть летіти ракети по Україні
    З Білорусі постійно завдають ударів по українських містах
    фото з відкритих джерел

    Стало відомо імовірне місце запуску ракет на Гомельщині

    Точка запуску ракет по Україні з Білорусі наразі може перебувати в лісовому масиві в районі агромістечка Великий Бор (Хойніцький район, Гомельська область). Про це пишуть білоруси у своїх Telegram-каналах.

    «Це підтверджується і тим, що мешканці Хойніків наразі чітко й голосно чують запуски», – йдеться в повідомленні.

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    Поряд з агромістечком є занедбаний аеродром, пишуть білоруси.

    «Його злітно-посадкова смуга вже не пристосована для зльоту літаків, проте цілком може бути майданчиком, звідки може вестися запуск ракет», – вважають автори.

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    Нагадаємо, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому.

    Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Білоруси показали, звідки з їхньої території можуть летіти ракети по Україні