Білоруси показали, звідки з їхньої території можуть летіти ракети по Україні

З Білорусі постійно завдають ударів по українських містах

Стало відомо імовірне місце запуску ракет на Гомельщині

Точка запуску ракет по Україні з Білорусі наразі може перебувати в лісовому масиві в районі агромістечка Великий Бор (Хойніцький район, Гомельська область). Про це пишуть білоруси у своїх Telegram-каналах.

«Це підтверджується і тим, що мешканці Хойніків наразі чітко й голосно чують запуски», – йдеться в повідомленні.

Поряд з агромістечком є занедбаний аеродром, пишуть білоруси.

«Його злітно-посадкова смуга вже не пристосована для зльоту літаків, проте цілком може бути майданчиком, звідки може вестися запуск ракет», – вважають автори.

Нагадаємо, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому.

Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.

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